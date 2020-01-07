شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: معاينة محاكم الجمهورية لحصر احتياجاتها وتلبيتها فورًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف وزير العدل المستشار عمر مروان، مساعده لشؤون أبنية المحاكم ودور الشهر العقارى بسرعة التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وتجهيزها جميعاً بالشكل اللائق؛ بما ييسر العمل على القضاة والمتقاضين والعاملين بالمحاكم.

كما وجه وزير العدل، حسبما ذكر بيان للوزارة الثلاثاء، بمراجعة احتياجات المحاكم واستراحات القضاة من آثاث ومفروشات ومستلزمات، وتوفيرها بكل ما هو متاح بالمخازن، إلى جانب إرسال تكليفات فورية بتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية وإرسال أوامر الدفع إلى المحاكم.

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من ناحية أخرى، كلف وزير العدل مساعده لشئون المتابعة والإنجاز، بتشكيل لجان حصر ومعاينة لمتابعة تنفيذ التعليمات، وعلى الفور بدأت هذه اللجان في تنفيذ مهامها الأسبوع الماضى على أرض الواقع وتمكنت من معاينة محاكم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنها كمرحلة أولى.

وذكر بيان وزارة العدل أنه تمت زيارة ثماني محاكم ابتدائية هي: محاكم شمال القاهرة وجنوب القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة وحلوان وشبرا الخيمة وبنها شامله جميع المحاكم الجزئية التابعة لها، والتأكد من توزيع جميع الأثاث والمفروشات والمستلزمات التي تم صرفها، وحصر ما تبقى من احتياجات واعمال صيانة ضرورية.

وجرى إعداد تقارير تفصيلية باحتياجات تلك المحاكم وما تم تلبيته منها والباقى، ورفعها لوزير العدل الذي أمر بتلبية كافة هذه المتطلبات وسد كافة الاحتياجات في اسرع وقت، وسوف تتوالى المعاينات والمتابعة لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.