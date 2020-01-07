شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: 85% نسبة إنجاز مشروع «JANNA» بالقاهرة الجديدة و75% لـ«سكن مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن نسب الإنجاز بمشروعات الإسكان بمدينة القاهرة الجديدة، بلغت 85% بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، والذي يشمل تنفيذ 8760 وحدة سكنية، و75% بمشروع سكن مصر، والذي يشمل تنفيذ 17 ألفا و304 وحدات سكنية، بتكلفة بلغت حوالي 9 مليارات جنيه.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنفيذ مرافق مشروعي سكن مصر و(JANNA)، بجانب افتتاح جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، كأول جامعة حكومية بالمدينة، وافتتاح مدرستين جديدتين ضمن مجموعة مدارس النيل الدولية، وإنشاء منظومة نقل داخلى للربط بين التجمعات بالمدينة.

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وأشار «النجار» إلى أنه تم وجار الانتهاء من تطوير بعض المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، بضبط «اليوتيرنات» بمحوري التسعين الشمالى والجنوبى، وتطوير 9 محاور عرضية، حيث شملت الأعمال توسعة ورفع كفاءة تلك المحاور، وتطوير ورفع كفاءة الأحياء بالتجمعين الأول والخامس.

وبالنسبة لمشروعات المرافق، ذكر أنه تم استكمال مرافق أراضي مشروع بيت الوطن، وتنفيذ حلول عاجلة لعدد من محطات الصرف الصحى بالمدينة، وتشمل أعمال ربط وخطوط طرد وروافع، بمحطات مثل البنفسج ومركز المدينة وأورسكواليا وجنوب الأكاديمية والمستثمرين وامتدادها ومحطات رقم 7 و14 و16، وإنشاء عدد 800 بلاعة صرف لمياه الأمطار على الشبكة العمومية بأماكن الانحدارات المختلفة بالمدينة ليصل العدد إلى 1300 بلاعة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تشغيل وصيانة وحراسة شبكات إنارة بـ26 منطقة بالمدينة، موضحاً أنه يجري تنفيذ أعمال شبكات كهرباء في 23 مشروعاً، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل بـ 4 محطات كهرباء بالمدينة وتشمل محطات وطنية والنرجس والمنطقة الصناعية والجمعيات، مضيفا أن مجلس أمناء المدينة قام بتدعيم الخدمات الشرطية بعدد 10 سيارات و30 موتوسيكلا لتنفيذ جولات أمنية بالمدينة، والانتهاء من تنفيذ وتجهيز مبنى تراخيص مرور السيارات بالمدينة، وتدعيم مراكز الشباب بما يقرب من 7 ملايين جنيه.