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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: مصر وشعبها وأرضها في حفظ الله ورعايته (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الثلاثاء، كنيستي الإنجيلية وكاتدرائية العذراء مريم بمدينة المنصورة، وقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقال المحافظ، إن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، مشيرًا إلى أن المسلمين والمسيحيين في مصر يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم نسيج واحد لا يتجزأ حتى نهاية الكون، وتربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية منذ فجر التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر وشعبها وأرضها في حفظ الله ورعايته.
وأعرب الأنبا داوود، مطران المنصورة وتوابعها، والقس فيليب معزوز، رئيس الكنيسة الإنجيلية، عن بالغ شكرهم لجميع المهنئين من قيادات المحافظة وفى مقدمتهم محافظ الدقهلية، مؤكدين أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد الذي سيبقى واحدا على مر الزمان.
رافق محافظ الدقهلية، خلال الزيارة، هيثم الشيخ نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، واللواء حسام عبدالواحد، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، واللواء عمرو جودة، الأمن الوطني بالقاهرة، واللواء حسام لبيب، رئيس حي غرب المنصورة، والعقيد تامر العوضي، المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور السيد جنيدي، رئيس المنطقة الأزهرية، وقيادات الأزهر والأوقاف، وعدد من القيادات الشرطية والعسكرية والتنفيذية.
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