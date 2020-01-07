شكرا لقرائتكم خبر عن بدء شحن وتوريد محصول قصب السكر بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية «مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة» بالمنيا، أنه بدء من اليوم الثلاثاء، تم خروج أول شحنة محصول قصب السكر من كافة المناطق الزراعية، لكافة وسائل النقل ( سكة حديد ـ لواري ـ جرارات)، وذلك لشحن وتوريد المحصول.

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وتناشد شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية المزارعين والهيئات المتعاقدين مع المصنع لموسم 2019- 2020 التوجه إلى مهندسي المناطق لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصولهم من القصب.

وقال المهندس عبدالعاطي صديق الخطيب، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، تم البدء في حصاد 38 ألف فدان من محصول قصب السكر، بمتوسط إنتاجية 40 طن للفدان بإجمالي مليون و520 ألف طن، مؤكدا أن معظم المساحات المنزرعة بمراكز جنوب المنيا.

وأضاف «عبدالعاطي» أن عملية الحصاد مستمرة وعمليات التوريد لشركه السكر ستبدأ هذا الأسبوع، حيث توزع الكميات المنتجة بأغلبية لمصنع السكر والباقي لعصارات العسل الأسود، وعصارات المشروبات .