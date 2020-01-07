شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. الطقس السيئ يغلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب موجة الطقس السيئ، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن العواصف الترابية التي ضربت المدينة الساحلية تسببت في انعدام درجة الرؤية وارتفاع أمواج البحر إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن بشكل آمن.

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وأوضح «الغندور» أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء، تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

ومن جانبه، وجه الربّان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ.

وشدد «شاهين» على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء والتعامل الفوري معها.

يشار إلى أن الإسكندرية تعرضت على مدار الأسبوع الماضي لموجة من الطقس السيئ بالتزامن مع نوة رأس السنة التي استمرت ٤ أيام، وانتهت، أمس الأول، ومن المقرر أن تضرب نوة «الفيضة الكبرى» سواحل الإسكندرية، الأسبوع المقبل، وتستمر 6 أيام ويصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية.