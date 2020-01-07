شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الصيد في ميناء بوغاز رشيد بالبحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت محافظة البحيرة طقسًا باردًا، وتوقفت حركة الصيد في البحر المتوسط للمراكب والسفن من ميناء بوغاز رشيد بقرية برج رشيد التابعة للمركز، وميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو وبسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الموج بالبحر المتوسط.

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