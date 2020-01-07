شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمعات العمرانية»: 75% نسبة إنجاز «الإسكان الاجتماعي» بمدينة السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إن نسبة الإنجاز بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقتي الفردوس والنور بمدينة السادات، بلغت 75%، وتشمل تنفيذ 5800 وحدة سكنية في 291 عمارة، وذلك خلال جولة تفقدية له بالمدينة، الثلاثاء.

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وتفقد «بهجات» أعمال التشطيبات الخارجية بالمشروع، والأعمال الجاري تنفيذها بمركز الشباب المطور، سواء الملاعب، أو الأعمال النهائية بالمبنى الإدارى متعدد الأغراض والمتضمنة صالات للألعاب وقاعة الاحتفالات، وذلك لقرب افتتاح البطولة الرياضية للمدن الجديدة ٢٠٢٠.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة، إن الجولة شملت تفقد المراحل النهائية في أعمال رفع كفاءة وصيانة شبكات المياه والصرف والكهرباء بشارع أبوبكر الصديق بطول ٧ كم، حيث وصلت نسبة الإنجاز لحوالي ٩٥%، مشيراً إلى أنه تم التأكيد خلال الجولة على ضرورة سرعة وضع العلامات الإرشادية للطريق ودهان البلدورات والمطبات.

وأضاف «غنيم» أنه تم الانتهاء من تغطية الملعب الكبير بالنادى المطور بالمدينة بالنجيل الطبيعى، لتجهيزه لاستضافة فعاليات الدورة الرياضية للمدن الجديدة، خلال الفترة من ٢٧ يناير إلى ٨ فبراير 2020، وجارٍ الانتهاء من الملعب الخماسى، بالإضافة إلى ملعب كرة اليد والسلة والتنس الأرضى، وجارٍ الانتهاء من تشطيب المدرجات والصالات متعددة الأغراض وتجليدها بالأخشاب وحمام السباحة الأوليمبى، وغرف الملابس والحكام وقاعة المؤتمرات، وقاعة كبار الزوار والحمامات والجراج متعدد الطوابق، بالتزامن مع إنهاء أعمال الطرق بالمحاور المؤدية للنادى، تسهيلا للمشاركين، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام للنادى.