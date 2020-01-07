شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكندا يشارك في قداس عيد الميلاد بالكنيستين القبطيتين بأوتاوا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى كندا، وأعضاء السفارة المصرية في العاصمة أوتاوا، مساء الإثنين، في قداس عيد الميلاد المجيد، الذي أقامته كنيستا «القديسة مريم» و«القديس جورج»، وذلك بحضور الأنبا بولس الباراموسي أسقف الكنيسة القبطية في أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، وجميع آباء الكنيسة، والآلاف من أبناء الجالية القبطية المصرية من المقيمين في العاصمة الكندية وضواحيها.

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وقال «أبوزيد»، عقب القداس، إنه قد تشرف بنقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى آباء الكنيسة وجميع أبناء الجالية القبطية في كندا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معرباً عن سعادته بالمشاركة وأسرته في قداس عيد الميلاد المجيد كل عام مع الإخوة من أبناء الجالية المصرية القبطية، متمنياً أن يشهد العام الجديد المزيد من تعزيز أواصر وروح المحبة والتآلف بين كافة أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط، وأن يُنعم المولى عز وجل على مصر بالمزيد من الاستقرار والرخاء.

وأشاد السفير المصري بدور الكنائس المصرية حول العالم في تعزيز روابط الانتماء بين الجاليات المصرية ووطنهم الأم، وحرص السفارة المصرية في أوتاوا على دعم كل الجهود المبذولة في هذا الإطار على مستوى كندا.

واختتم السفير أبوزيد تصريحاته بتقديم جزيل الشكر لآباء وكهنة الكنيسة على حسن الاستقبال والضيافة على الرغم من انشغالهم بالقداس والصلوات.