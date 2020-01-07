شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف بنها وقويسنا: «المحبة الطريق الوحيد لتنمية وازدهار الوطن» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت مراسم قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس بعض المدن بمحافظة القليوبية، وسط تعزيزات أمنية مشددة حول الكنائس ومبنى الكاتدرائيات ببنها وشبرا وشبين القناطر، حيث اتخذت كل التدابير الأمنية لتأمين دور العبادة الكنسية وتسيير الحركة المرورية، بالإضافة إلى وضع حواجز مرورية لمنع السيارات من الاصطفاف أمام الكنائس بالمحافظة.

حضر القداس اللواءان عبدالحميد الهجان، محافظ الإقليم، وجمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، وممثلان عن مديرية الأوقاف والمنطقة المركزية للأزهر الشريف، وحمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، ونواب البرلمان، وعدد من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني لتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس، أسقف بنها وقويسنا، والآباء والكهنة بعيد الميلاد.

وفي لفتة تدل على روح المحبة والإخاء بين المصريين، شهد عدد كبير من الكتاتدرائيات والكنائس بالقليوبية استقبال الشباب من المسلمين إخوانهم المسيحيين المشاركين في القداس بالشيكولاتة والزهور، حيث توافد عدد من الشباب والفتيات وممثلي المجتمع المدني لتقديم التهنئة لإخوانهم المسيحيين بعيد الميلاد، مؤكدين أن المصريين نسيج واحد ولن تنجح أي مخططات إرهابية في تخويفهم.

وشهدت كنيسة العذراء ببنها وجود وفود من الشباب والفتيات من الأحزاب والجمعيات لتقديم التهاني وتوزيع الزهور والشيكولاتة خلال القداس.

Advertisements

أعرب المحافظ، خلال القداس، عن تمنياته بعيد ميلاد مجيد سعيد، وأن يعم الأمن والأمان ويحفظ مصر الغالية، مؤكدًا أن روح الاستقرار والمحبة تعم مصر وستظل مصر دائما رمزاً للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها الذين هم دائماً صفاً واحداً.

أكد المحافظ حرصه الدائم على مشاركة الإخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز ابناء الشعب المصري.

فيما أكد الأنبا مكسيموس في عظته وكلمته خلال القداس على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه، وهي الطريق لتنمية الوطن وتحقيق الازدهار والتقدم.

كان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، قد أعطى تعليمات مشددة بتكثيف التواجد الأمني في محيط الكنائس بكل أنحاء المحافظة، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الميلاد، حيث قام مدير الأمن بجولة تفقدية على جميع الكنائس للوقوف على الحالة الأمنية بها.

وشدد على القوات الأمنية المكلفة بحماية الكنائس بمراعاة اليقظة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية في دخول وخروج المترددين على الكنائس، حيث جري وضع الكردونات الحديدية بالشوارع المحيطة بالكنائس وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي، وقام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط الكنائس من الداخل والخارج، وأقيم عدد من البوابات الإلكترونية لفحص جميع المترددين.

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يحضر مراسم قداس عيد الميلاد المجيد

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يحضر مراسم قداس عيد الميلاد المجيد

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يحضر مراسم قداس عيد الميلاد المجيد

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يحضر مراسم قداس عيد الميلاد المجيد

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يحضر مراسم قداس عيد الميلاد المجيد

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يحضر مراسم قداس عيد الميلاد المجيد