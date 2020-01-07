شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تتابع إجازة عيد الميلاد للعاملين بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت وزارة القوى العاملة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لقيام المفتشين بمكاتب العمل بمتابعة التنفيذ الفعلي لقرار إجازة الثلاثاء، 7 يناير 2020، بمصانع ومنشآت وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر. وتقدم وزير القوى العاملة بالتهنئة للإخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

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