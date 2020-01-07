شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «متبقيات المبيدات»: نستهدف تحليل 120 ألف عينة من المحاصيل الزراعية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف المرصفي، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والأعلاف، إنه يجري العمل على مراجعة كافة الأنشطة التحليلية بالمعمل طبقا لما تم اعتماده مع مراعاة طلبات المصدرين والمستوردين، وإضافة كافة المركبات الجديدة واعتمادها منذ شهر فبراير 2020 وحتى إبريل المقبل، مشيرا إلى أنه تم تطوير مجموعة عمل متبقيات المبيدات بالمعمل وزيادة القدرة الاستيعابية للعينات بواقع 1000 عينة يوميا، و«نستهدف زيادتها إلى 1200 عينة تحليل يوميا خلال العام الجاري».

وأضاف «المرصفي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم تطوير الطرق التحليلية وتقليل الوقت الزمني للتحليل وسرعة استخراج النتائج بالسرعة المطلوبة لسرعة نفاذ الصادرات الزراعية للأسواق الدولية مع الحفاظ على جودة النتائج، موضحا أنه تم تحليل أكثر من 124 ألف عينة ممثلة لشحنة تصديرية خلال عام 2019.

وأشار مدير المعمل إلى أنه سيتم استغلال بعض الأماكن داخل المعمل لإعداد قاعات تدريب دولية مجهزة بأحدث الماكينات وربطها بالنظام الإلكتروني خلال الفترة من شهر فبراير 2020 وحتى إبريل المقبل ضمن خطة رفع كفاءة المعمل والعمل على تحسين بيئة العمل من خلال أعمال توسيع غرفة تجهيز العينات لاستيعاب أكثر من 120 ألف عينة سنويا خلال العام الجاري لزيادة القدرة على نفاذ المنتجات الزراعية للأسواق الدولية.

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وشدد على متابعة الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة بالاسواق المحلية على مستوى 16 محافظة مع التركيز على المحافظات الثلاثة التي تم تحديدهم بالمشروع الممول من قبل الإتحاد الأوروبي بمحافظات دمياط وأسيوط وسوهاج، وابتكار وتحقيق بعض البحوث التطبيقية التي تخص طرق التحاليل واعتمادها على مستوى كافة أنشطة المعمل.

وأشار «المرصفي»، إلى أنه تمت إصدار عددا من تقارير الخطة الوطنية لتقصى متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية لتوفير خطط العمل لوزارة الزراعة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية وشرطة المسطحات المائية لمعالجة المشاكل التي قد تواجه السوق المحلي.

وكشف مدير المعمل عن أنه تم تقديم 3 مشروعات للجهات المتخصصة، حيث تم قبول مشروع واحد والمزمع تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي، ومازال مشروع الزراعة الرقمية ومشروع إنشاء وحدة تعقيم الأعشاب والنباتات الطبية قيد الدراسة إستعدادا للبدء في تنفيذه.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في معمل متبقيات المبيدات تواصل تنفيذ خطة تدريب الكوادر البحثية من البلدان العربية والأفريقية المختلفة، والوقوف على آخر التكنولوجيات الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والميكروبيولوجي خلال العام الحالي من خلال توفير مستلزمات التشغيل والكيماويات وشراء أحدث أجهزة التحليل في المعامل العالمية والأجهزة المساعدة بمبلغ يصل إلى 80 مليون جنيه دون أن تتحمل ميزانية الدولة أية أعباء مالية.