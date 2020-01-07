شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد أمين عهدة مخزن جملة تمويني بالإسكندرية: «قصّر في عمله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، الثلاثاء، استبعاد أمين عهده بمخزن جملة تمويني في العامرية، لتقصيره في أداء عمله، والتسبب في عدم توفير المستلزمات الغذائية للمواطنين.

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وجاء قرار وكيل الوزارة بعد تلقى المديرية شكوى من أحمد الشريف، عضو مجلس النواب، لعدم توافر السلع التموينية بمخزن الجملة بالعامرية.

وقال «سعدالله»، في تصريحات صحفية، إنه فور تلقى الشكوى على الفور توجه إلى مخزن الجملة بالعامرية لفحص الشكوى وتفقد مخزن الجملة الذي كان يعانى من نقص في السلع التموينية وتنوعها بتقصير من أمين العهدة، وقام على حل هذه الشكوى بالاتصال بالمسؤولين بشركة الجملة لتوفير السلع بكميات وبتنوع ليحصل البقالون التموينيون على السلع وتوفيرها للمواطنين وبعدد متنوع من السلع لتوفير الاختيار لكل مواطن وتغيير أمين العهدة المقصّر في عمله.

وأشار إلى أنه تم توفير 15 سلعة تموينية متنوعة بالمخزن وتسلّم البقالين لها، كما تابع وكيل الوزارة بنفسه المرور على محلات صرف السلع التموينية، والتأكد من توافر السلع وعرضها على المواطنين وصرفهم لها.