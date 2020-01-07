شكرا لقرائتكم خبر عن «السياسة النووية في الشرق الأوسط».. ورشة عمل بالجامعة الأمريكية 9 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة (GAPP)، بالجامعة الأمريكية في القاهرة، قسم دراسات الحرب، كينجز كوليدج لندن، مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء

ورشة عمل، الخميس المقبل، بعنوان «السياسة النووية في الشرق الأوسط: التاريخ الدبلوماسي وآفاق المستقبل».

وتهدف إلى ربط المنحة الأكاديمية الحديثة والبحوث الأرشيفية في إعادة النظر بتطور العصر النووي بأسئلة السياسة النووية الحالية التي تواجه الشرق الأوسط ومصر، كما تهدف إلى تعزيز الحوار بين الممارسين الدوليين والإقليميين والأكاديميين.

ويُركز خبراء المنظمات غير الحكومية على الدروس المستفادة من التاريخ الدبلوماسي النووي، والآثار السياسية المترتبة عليها.

ويشارك في ورشة العمل، السفير كريم حجاج، أستاذ الممارسة، GAPP، والدكتور حسن البطيمي، محاضر في قسم دراسات الحرب، كلية كينجز لندن.

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وتأتي الورشة في 3 جلسات، الأولى: «النهضة في الدراسات النووية»، وستناقش هذه الجلسة حالة الدراسات النووية، وسوف تسعى لالتقاط للتأسيس لوجهات نظر جديدة حول سياسات العصر النووي من بين موضوعات أخرى تؤطر النقاش الأكاديمي الحالي حول الأسلحة النووية.

ويرأس الجلسة، د. حسن البطيمي، محاضر في قسم دراسات الحرب، كلية كينجز لندن، والدكتور كريستيان أوسترمان، مدير برنامج التاريخ والسياسة العامة في ويلسون، مركز الاتجاهات في أبحاث تاريخ الحرب النووية والباردة، ومالكولم بيرن، نائب مدير أرشيف الأمن القومي الأمريكي، جورج جامعة واشنطن الشرق الأوسط وأرشيف الأمن القومي الأمريكي، وكيان بيرن، مساعد البرنامج في مركز ويلسون.

والجلسة الثانية: «التاريخ الدبلوماسي النووي: المنظور الإقليمي والعالمي»، وتعكس هذه الجلسة تاريخ الدبلوماسية النووية المتعددة الأطراف والإقليمية. ويلقي الضوء على الجهود المبذولة لمعالجة المسألة النووية بما في ذلك الحد من الأسلحة والأمن الإقليمي.

ويشارك بالجلسة السفير كريم حجاج، أستاذ الممارسة، GAPP، والدكتور جيمس هيرشبرج، أستاذ التاريخ والشؤون الدولية، جورج واشنطن، والدكتور حسن البطيمي، محاضر في قسم دراسات الحرب، كلية الملك بلندن، والسفير على عرفان، أستاذ الممارسة، GAPP، ود. هبة الله طه، باحث بعد الدكتوراه.

والجلسة الثالثة: «التحديات والآفاق لمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط»، وستتناول هذه الجلسة النقاشات الحالية حول السياسة النووية في المنطقة وتركز عليها، والجهود المستمرة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ويرأس الجلسة السفير محمد أنيس سالم، ويشارك فيها الدكتور ريان موستو، زميل ستانتون للأمن النووي، برنامج الدراسات الأمنية، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والوزير المفوض أحمد الفضلي، مدير شؤون نزع السلاح والسلام، والسفير د. منير زهران، المجلس المصري للشؤون الخارجية، والسفير كريم حجاج، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور كريستيان أوسترمان، مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، والدكتور حسن البطيمي، كلية الملك بلندن.