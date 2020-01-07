شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع بجنازة قاسم سليمانى إلى 42 قتيلا و190 جريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت روسيا اليوم، بارتفاع حصيلة ضحايا حادث التدافع بجنازة قائد فيلق القدس قاسم سليمانى إلى 42 قتيلا و190 جريحًا حتى الآن، وكان التليفزيون الإيرانى أعلن صباح اليوم أن 35 شخصا قتلوا وجرح 48 خلال تدافع فى جنازة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، وحيث كان قد لقى سليماني مصرعه فى قصف أمريكى استهدف سيارة كانت تقله مع بعدد من قيادات الحشد الشعبي العراقى وبعض قيادات فصائل موالية لإيران الجمعة.

وقاد الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله علي خامنئى المصلين أمس الاثنين، في صلاة الجنازة على قاسم سليمانى ، وشارك في صلاة الجنازة مسئولون كبار بينهم الرئيس حسن روحانى. وعرض التليفزيون الرسمي لقطات تظهر مشاركة حشود كبيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية فى خبر عاجل بتأجيل دفن سليمانى بعد حادث تدافع فى مسقط رأسه، بمدينة كرمان الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، إن أيام الولايات المتحدة الأمريكية فى الشرق الأوسط "أصبحت معدودة"، مضيفًا أن ذلك لا يعود إلى إجراءات ستتخذ ضد القوات الأمريكية فى المنطقة لكن "لأنهم غير مرحب بهم". جاء ذلك فى تصريحات لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء.، ووصف وزير الخارجية الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "لا يحترم القانون الدولى"، و"على استعداد لارتكاب جرائم حرب"، في إشارة ربما إلى تهديد الرئيس الأمريكي باستهداف مواقع ثقافية إيرانية إذا ما تعرضت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لهجمات إيرانية.

واعتبر ظريف، أن ترديد الإيرانيين لهتافات "الموت لأمريكا" فى المراسم الجنائزية لقاسم سليمانى والمظاهرات في إيران، هو "ثمن الغطرسة"، على حد وصفه ، وأوضح وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أن الولايات المتحدة انتهكت ثلاثة مبادئ بمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائلًا: "لقد انتهكت الولايات المتحدة ثلاثة مبادئ: السيادة العراقية، والاتفاق الذى أبرمته مع العراق"، وأضاف "لقد حصلوا على رد من البرلمان العراقى"، وتابع ظريف "لقد انتهكوا مشاعر الناس، وسيحصلون على رد من الناس".

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ووصف وزير الخارجية الإيرانى الغارة الأمريكية التى أسفرت عن مقتل قاسم سليمانى، بأنه عمل عدواني ضد العراق وهجوم مسلح ضد إيران، مضيفًا "لقد قتلوا أحد أكثر القادة احتراما، ومعظم القادة الكبار"، و"سنرد. لكننا سنرد بشكل متناسب وليس بشكل غير متناسب. لأننا ملتزمون بالقانون. نحن ملتزمون بالقانون. نحن لسنا خارجين على القانون مثل الرئيس ترامب".