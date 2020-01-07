شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ فى الخط الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه القاهرة، انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة وهى " النزهة الجديدة، والكوربة، وهليوبوليس، وسانت فاطيما، ومنطقة الحجاز ومتفرعاته، جامع الفتح، وخلف الكلية الحربية، شارع فريد سمكية، ومنطقة عين شمس الشرقية والغربية، ومنطقة المسلحة، وخارجة المطرية، والهايكستب"، بسبب حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى قطر 1000 ملى بطريق مسطرد القديم.

وأضافت الشركة، أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قد طالبت المواطنين بعدم الإسراف فى المياه فى غسيل السجاجيد والمنازل لضمان دوام الخدمة لجميع العملاء، ولتخفيف الضغوط على الصرف وتلافى الأضرار بالصحة العامة والبيئة.

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ومن ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة "ISO 9001-2015" فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والاعلام.

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات إدارات الجودة TSM للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة.

وأكد رئيس شركة مياه القاهرة، أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كل فى تخصصه، وأن الهدف الأساسى من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة.