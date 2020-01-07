شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تمنع استخدام الموبايل والكتب الخارجية بلجان امتحان أولى وثانية ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المديريات التعليمية، خطوات الاستعداد لامتحان يناير الجارى الإلكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، المقرر لها السبت المقبل، موضحة أن أن نظام التشغيل للتابلت لابد أن يتم تحديثه على اندرويد 8.1، مع التشديد على ضرورة مراجعة عداد الكهرباء بصفة مستمرة بجميع المدارس وشحن الكارت بمعدل 500 جنيه استعدادا للامتحانات الإلكترونية.

وشددت المديريات على ضرورة حضور الطلاب فى اليوم الأول للامتحان فى 7:30 صباحا، وضرورة وجود التابلت مع كل المعلمين بالمدرسة ومشحون ومحدث من أول يوم حتى نهاية الامتحانات وتوزيع طلاب الفصل الواحد على فصلين متجاورين، مع ضرورة غلق التابلت داخل اللجنة وإعادة تشغيله والتأكد من أن التابلت مكتمل الشحن قبل الذهاب للمدرسة ودخول اللجنة، عمل كشوف الغياب الورقية وقيام الطلاب بالتوقيع بالحضور قبل أداء الامتحان.

وشددت على ضرورة أن يكون جهاز التابلت متصل بشبكة المدرسة ويؤدى كل الطلاب الامتحان الإلكترونى بالكود والرقم الخاص للطالب، مع التأكيد على منع استخدام الموبايل الشخصى أو الكتب الخارجية داخل اللجان، وضرورة تعطيل خواص التصفح بجوجل كروم وجعل زمن توقف الشاشة 30 دقيقة.

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وكان الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، عقد اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية بالمحافظات بديوان عام الوزارة لبحث الاستعداد لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، وذكر نائب الوزير، أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوى والصف الثانى الثانوى .

وأشار حجازى، إلى أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة، مشددا على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وحول الامتحانات الورقية، أكد الدكتور رضا حجازى، أنها ستكون اختيار من متعدد ماعدا مواد اللغات، مشيرًا إلى أن ما جاء بالنماذج الاسترشادية التى تم رفعها على موقع الوزارة ما هى إلا أمثلة استرشادية وليست نماذج امتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد اختبارات ورقية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، بامتحان يناير المقبل فى المدارس الخاصة التى لم تقم بتجهيز البنية التكنولوجية وذلك حتى لا تتعطل آلية الامتحان ويتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بصورة سليمة، خاصة أن هناك عدد من المدارس الخاصة مازالت غير مجهزة تكنولوجيا بالصورة الكافية، كما قررت عقد امتحانات الصف الأول الثانوى العام يناير المقبل ورقيا، مع أداء طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت.