شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: زيارة الرئيس السيسى للكاتدرائية تقليد جميل نقدره ونعتز به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالتقليد الذى أرساه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارته الكاتدرائية وتقديم التهنئة بالعام الميلادى الجديد، قائلًا: "تقليد جميل أرساه الرئيس السيسي بزيارته للكاتدرائية ووجوده وزياراته وتهنئته تجد كل تقدير واعتزاز وتوجد شكل من أشكال الفرحة، مشيرا إلى أن الرئيس قدم فى صلوات القداس الميلادى رسائل قصيرة ولكنها عميقة.

وأضاف البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية فى حوار للتليفزيون المصرى اليوم الثلاثاء، أن أولى هذه الرسائل هى وحدة كل المصريين على الدوام حيث يؤكد الرئيس دومًا على هذا الأمر لأن أغلى ما تملكه مصر هى وحدتها ووحدة شعبها وهذا أمر فى غاية الأهمية ويجب علينا جميعًا أن نحرص عليه ونحافظ عليه ونصونه.

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وعن الرسالة الثانية قال البابا تواضروس، إن الأمر الثانى يتعلق بعدم القلق حيث قالها الرئيس السيسي بابتسامه مضيفا: "الرئيس بيكلم كل المصريين بأنه حولنا مناطق صراع وأخبار مزعجة والناس بتقعد تقول حاجات ويفكروا فى المستقبل هيبقى إزاى؟ وشكل من أشكال المخاوف تتسرب إلى نفوس البعض لكن طمأنة الرئيس أمس كانت طمأنة قوية وتؤكد أن مصر دولة قادرة وقوية وحاضرة ولها كلمة ومكانة، ونحن كمصريين نضع كل الثقة فى القيادة السياسية وفى كل المسئولين الذين يقودون البلاد، ومتأكد إن مصر محفوظة بيد الله على الدوام ولها مكانتها فى التاريخ ولها تاريخها الطويل الذى يحميها من كل شئ".

واختتم البابا تواضروس كلمته، قائلا: "الرئيس قدم باقة من الورد الأبيض حيث قدمه لنا جميعًا، وهذا الورد تعبير عن القلب الأبيض والنور وتعبير عن السلام وهذه لفتة طيبة ولها مغزى ومعنى كبيرين والورد بصفة عامة تعبير راقٍ وسامٍ ".