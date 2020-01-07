شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. اهتمام عالمى برسائل السيسى للمصريين فى قداس عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر " الخليج 365" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصريين فى قداس عيد الميلاد واهتمام الإعلام العالمى الحدث، بالإضافة إلى إعلان وزير التعليم العالى عن إطلاق قمر صناعى جديد فى يونيو 2020، العثور على 5 كتل أثرية من مقصورة أوزيريس بقرية كوم اشقاو فى سوهاج، كما شهدت مراسم دفن قاسم سليمانى قائد فيلق القدس سقوط قتلى وجرحى نتيجة تدافع المشيعون بمدينة كرمان الإيرانية.

رسائل السيسى من الكاتدرائية تتصدر الإعلام العالمى.. "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" تسلطان الضوء على كواليس تهنئته للأقباط.. وأسوشيتدبرس: أكد على وحدة المصريين ودورها فى حماية البلاد.. والحضور يقابله بحفاوة

رسائل سلام وتأكيد على وحد الصف وطمأنة لشعب مصر حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يوجهها من قلب الكاتدرائية الأرثوذكوسية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال تهنئته لقداسة البابا تواضروس وعموم الأقباط خلال قداس عيد الميلاد المجيد أمس، وهى الرسائل التى تصدرت وسائل الإعلام العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء، وسلطت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز الأمريكيتين الضوء على كواليس زيارة السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح، وحرصه على تهنئة الأقباط وما أقدم عليه الحضور فى قداس العيد من حفاوة ترحيب بالرئيس الذى كرر تلك الزيارة فى مرات سابقة.

بدورها، تحدثت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية عن إشادة الرئيس بالروابط بين المسلمين والمسيحيين، وقوله إن تلك الروابط منعت انزلاق البلاد فى الاقتتال الطائفى مثل دول مجاورة..ووصفت الوكالة الرئيس السيسى بالمسلم الحريص على ممارسة شعائر دينه، وقالت إنه وصل إلى الكاتدرائية فى منتصف القداس، واستقبله البابا تواضروس على أعتاب الكاتدرائية قبيل أن يحيى الحاضرين. وأظهرت اللقطات التى بثها التليفزيون المصرى ازدحام الحاضرين لمصافحته وتسجيل اللحظات بهواتفهم المحمولة.

وزير التعليم العالى: إطلاق قمر صناعى جديد فى يونيو 2020

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع التواصل، فيديو للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ضمن مبادرة أنت تسأل ووزير التعليم يجيب للرد على تساؤلات المتابعين يوضح خلاله الهدف من إطلاق الأقمار الصناعية ومردودها الاقتصادى للدولة المصرية .

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة لديها القمر الصناعى ايجيبت سات A كما أن لديها برنامج مهم جدًا لإطلاق الأقمار الصناعية لأغراض البحث العلمى والاستشعار عن بعد ومجالات التنمية المستدامة فى الدولة سواء نتحدث عن الزراعة أو التعدين أو التخطيط العمرانى.

وأضاف وزير التعليم العالى أن استخدام التكنولوجيا والاقمار الصناعية والاستشعار عن بعد لا نهاية له فى كثير من المجالات التى تحتاجها الدولة حيث أنها تستطيع أن تراقب وتتابع المشروعات القومية الكبرى وما إذا كان هناك مخالفات بناء أو تعديات على بحيرات على سبيل المثال حيث أن كل ذلك دراسات بيئية ساحلية وكذلك المزارع السمكية ومراقبة البحيرات وتنشيط الثروة الصناعية وأيضا التنبؤ بالمناخ ومواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات وكلها دراسات لا نهاية لها وكلها بحثية بجانب انا خدمية وتنموية فى نفس التوقيت، معلنا إطلاق قمر صناعى ثالث فى يونيو 2020.

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قتلى وجرحى فى تدافع مشيعى قاسم سليمانى بمدينة كرمان الإيرانية

شهد تشييع جثمان قاسم سليمانى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بمسقط رأسه بمدينة كرمان جنوب شرقي إيران سقوط قتلى وجرحى إثر تدافع مشيعيه. وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم.

يذكر أن قاسم سليماني قُتل فجر أمس الجمعة في ضربة أمريكية استهدفت سيارته في محيط مطار بغداد الدولي بعد عودته من سوريا. وأدت الضربة أيضًا لمقتل عدد من قادة الحشد الشعبي، أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدى المهندس، وعدد من الإيرانيين منهم 4 ضباط كبار.

الحكومة تعلن إنشاء البورصة المصرية للسلع للعمل على إيجاد سوق منظم للتداول

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، مساء أمس الإثنين، وذلك بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورامي ابو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية.

صور.. العثور على 5 كتل أثرية من مقصورة أوزيريس بقرية كوم اشقاو فى سوهاج

عثرت بعثة حفائر الانقاذ بقرية كوم اشقاو بمركز طما بمحافظة سوهاج على خمسة كتل أثرية من الحجر الجيرى مختلفة الأحجام، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثرى الذى تقوم به بعثة حفائر الإنقاذ التى شكلتها وزارة السياحة و الآثار فى سبتمبر الماضى عند العثور على كتل حجرية أثرية أثناء أعمال قيام مشروع للصرف الصحى بالقرية.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى الآمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى بيان اليوم، إنه تم نقل الكتل الى معبد بطلميوس الرابع المكتشف مؤخرا بمنطقة السوق بنفس القرية، حيث قام المرممون بأعمال التنظيف الاولى وأن الدراسة و الفحص الأولى للكتل الحجرية والمناظر والنصوص المنقوشة عليها تشير الى ان الكتل تخص مقصورة للمعبود أوزيريس، وترجع الى عصر الملك بطلميوس الأول، حيث زينت بثلاثة صفوف من المناظر، ونقش عليها عدد من الألقاب وهى : ابن الشمس (بطلميوس) ملك الوجهين القبلى والبحرى (ستب-إن-رع مري-آمون).



