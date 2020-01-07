شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان من الكاتدرائية: جيشنا ووحدتنا الوطنية حائط صد ضد قوى الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان الذي حضر للكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد، وقال عبد العال، إن هناك رباطا روحيا يربطني بالبابا تواضروس والسبب الثاني لزيارتي هنا هو مواقف قداسة البابا التي يشهد لها الجميع في الداخل والخارج يحمل عبء مصر وأماله، وكان دائمًا حائط الصد لهذا الوطن ودعم الوحدة الوطنية من خلال كلماته للمسئولين الأجانب مؤكدا: لا يعتريكم الخوف على هذا الوطن فهو محروس بفضل وحدة أبنائه والمحن تستلزم جيشا وطنيا قويا وجيشنا من أقوى جيوش العالم خاصة السنوات الأخيرة حين رفع من كفاءته القتالية.

وشدد: اطمئنوا لأنه جيش موحد ومبني على العقيدة الوطنية والضمانة الثانية هي الوحدة الوطنية التي تجلت أكثر من مرة حيث تحمل البابا تواضروس صبر أيوب إثر استهداف الأقباط التي عالجها قداسة البابا تواضروس بصبره وحكمته، قوى الشر لا تريد خيرا لهذا الوطن، فمصر أفشلت مشروع تقسيم المنطقة رغم أن خطره لن ينتهي وتظل مصر عصية على التقسيم وعلى الانكسار بفضل وحدة أبنائها.

من جانبه، قال البابا تواضروس إن الدكتور علي عبد العال يحب تهنئتنا مضيفًا: وعيد الميلاد يأتي في بداية السنة الميلادية وهي بداية جديدة و هي فرصة طيبة لرجوع المصريين مسلمين ومسيحيين لتهنئة بعضهم والعيش في فرح الميلاد، لأن الفرح مدعاة للسعادة ولمواجهة متاعب الحياة .

واستكمل: نصلي من أجل سلامة مصر واستقرارها، والرئيس هنأنا أمس، معتبرا وحدة المصريين غنى كبير لحياتنا بالإضافة إلى الطمأنينة التي بثها الرئيس في بلادنا حول وضع مصر وأؤمن أن يد الله تحفظ مصر أرض الكنانة .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد شاركا في قداس عيد الميلاد المجيد الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

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ومن الوزراء حضر كل من، وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى ، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ، وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب ، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد الغفار.

من جانبه، أطلق قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد 2020 وتم بثها بالفيديو وترجمتها لـ12 لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية وغيرها

وقال البابا في رسالته التي قسمها إلى ثلاث عطيات إن الإنسانية تتحقق عندما يعيش الإنسان الحب فقد كان المجوس الذين قدموا الهدايا للمسيح يعبرون عن هذا الحب، أما العطية الثانية فهي عمل الخير فالمجوس قدموا من المشرق وبإصرار كبير أرشدهم الله لمكان المسيح بينما اعتبر البابا العطية الثالثة هي تذوق الجمال وقد كان أجمل ما فيه هو ترنم الملائكة بميلاد المسيح.

واختتم البطريرك: أهنئكم بعيد الميلاد المجيد وأقدم لكم كل محبة وتحية.