شكرا لقرائتكم خبر عن #ضد_تدخل_اردوغان يتصدر ترند تويتر لفضح أطماع رئيس تركيا فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "ضد تدخل اردوغان"، ترند توتير خلال الساعات القليلة، وذلك فى إطار فضح أطماع رئيس تركيا فى ليبيا، والعدوان التركى العسكرى فيها، وحرص المشاركون فى الهاشتاج على فضح سياسات اردوغان فى المنطقة العربية، والتأكيد على أنه شخصية إرهابية تسعى لتدمير الدول العربية وسرقة النفط الليبى، وأنه يسعى أيضا لإجبار قوات سورية موالية له للقتال فى ليبيا.









كان البرلمان التركى، وافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، جاء ذلك فى جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وجاء فى المذكرة العديد من المزاعم منها "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولى واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتى مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية فى ليبيا.

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وينشر النظام التركى عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، وذلك دعما للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التى تتواجد فى تلك المدن والتى تواجه الجيشين السورى والليبى.

وأعلن الجيش الوطنى الليبى منذ أسابيع عن القضاء على مستشارين عسكريين أتراك فى مدينة مصراتة والذين عملوا على تسيير الطائرات المسيرة لاستهداف وعرقلة الجيش الوطنى الليبى فى محاور القتال بطرابلس، وتتخوف عدد من دول الجوار الليبى من إقدام تركيا على إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، لأن ذلك سيؤثر بشكل سلبى على أمن واستقرار ليبيا وسينعكس بشكل سلبى على أمن دول الجوار الليبى.