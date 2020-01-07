شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل دفن سليمانى بعد حادث تدافع فى مسقط رأسه بمدينة كرمان الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، تأجيل دفن سليمانى بعد حادث تدافع فى مسقط رأسه، بمدينة كرمان الإيرانية، ومقتل 35 شخصا، وجرح 48 خلال التدافع فى الجنازة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليمانى.
وكان سليمانى قد لقى مصرعه فى قصف أمريكى استهدف سيارة كانت تقله مع بعدد من قيادات الحشد الشعبي العراقى وبعض قيادات فصائل موالية لإيران الجمعة.
وقاد الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله علي خامنئى المصلين أمس الاثنين، في صلاة الجنازة على قاسم سليمانى ، وشارك في صلاة الجنازة مسئولون كبار بينهم الرئيس حسن روحانى. وعرض التليفزيون الرسمي لقطات تظهر مشاركة حشود كبيرة.
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