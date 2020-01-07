شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: الطعام المحتوى على كحول نجس ولا يجوز أكله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد متابعى الصفحة الرسمية للدار عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول أكل أطعمة تحتوى على الكحول، جاء نصه: "هل يجوز أكل الطعام الذى يحتوى على الكحول خارج مصر؟، وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال خلال مقطع فيديو نشرته اليوم على صفحتها الرسمية.

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وقال الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال إجابته عن السؤال :"لا يجوز أكل الذى يحتوى على الكحول خارج مصر، لأن الأكل الذى يشتمل على الكحول نجس".

وتابع الوردانى: "فالمسألة أن حرمته جاءت من نجاسته لذلك لا يجوز أكله وأنت لست مضطرا إلى أكله، والأمر الثانى يجب أن نعلم أن هناك فرقا كبيرا بين الأكل الذى يضاف إليه كحول فى هيئة الطبخ وأن يطهى الأكل نفسه بالكحول فلو أن الأكل نفسه تم طبخه بالكحول فليس لأنه نجس لأن الكحول سيرتفع ولكن الأكل نفسه تنجس، ولذلك لا يجوز أكل الطعام الذى يشتمل على الكحول وحتى ولو كان خارج مصر".

يذكر أن دار الإفتاء المصرية، كانت قد أجابت فى وقت سابق سؤال:"هل يجوز أكل الكبدة المستوردة خاصة وأننى سمعت البعض يحرمها"، حيث قال الشيخ محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يخفى عليهم أن هناك رقابة على اللحوم المستوردة، وأن الدولة تلزم المستورد أن يثبت لها أن طريقة الذبح فى الدولة أو المجزر الذى يستورد منه وأن تكون طريقة صحيحة"، مؤكدًا أن الدولة تتأكد أن هذه اللحوم أو الكبد ونحو ذلك تتوفر فيها مواصفات الصحة من الجهة البيطرية، ولكن ربما تعترى هذه اللحوم سوء التخزين أو أن البعض لا يراعى مسألة فترة الصلاحية أو نحو ذلك، وأيضًا هذا لا يجعلنا نقول بحرمتها، ولكن تحرم إذا كانت فاسدة".