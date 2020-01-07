شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تسترد 1200 فدان بمركز الواحات البحرية.. وتقود حملة نظافة بالطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت الأجهزة التنفيذية لمحافظة الجيزة، أعمال رفع مخلفات وتجربد ونظافة وتركيب بالدورات وانتر لوك ورفع كفاءة الشوارع بنطاق حى الطالبية، تحت إشراف اللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينه الجيزة، والمهندس طه عبد الصادق رئيس حى الطالبية، كما نفذت أجهزة مركز ومدينة الواحات البحرية برئاسة رضا قويطة، إزالة فورية بمنطقة أم اللفاع بقرية القصر بأرض الاستثمار السياحى على مساحة 1200 فدان والتعدى عبارة عن مد شبكة تنقيط للاستيلاء عليها.

وتابع اللواء دكتور هانى العنانى، رئيس حى العجوزة إزالة أعمال بناء مخالفة عبارة عن زيادة مسطح غرف الخدمات بمساحة 150 متر فى الدور الأخير بالعقار رقم 205 شارع 26 يوليو بميدان سفنكس بالعجوزة وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وذلك بوجود نائب رئيس الحي والمكتب الفنى للمحافظة ومديرى ومسئولى التنظيم والمبانى بالحى.

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ونفذ مركز ومدينة منشأة القناطر أعمال نظافة بالوحدة المحلية بالجلاتمة، وذلك ضمن الارتقاء بمستوى شوارع الوحدة ضمن استعدادات المركز لأعياد الميلاد المجيد كما تم رفع المخلفات بجوار كنيسة العذراء مريم بالمناشى البلد .

ودفعت محافظة الجيزة بفرق النظافة بعدد من القطاعات بنطاق المحافظة،ضمن استعدادات عيد الميلاد المجيد حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط الكنائس مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها والتركيز على أعمال التجميل كقص الأشجار والكنس والتجريد وزراعة أحواض للزهور ودهان البلدورات إضافة إلى التأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع وإجراء الصيانات اللازمة لها، كما وجه محافظ الجيزة هيئة النظافة برفع أى مخلفات متراكمة فى مناطق الإحتفالات وبمحيط دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها مؤكداً على إلغاء الإجازات للعاملين بالحدائق العامة وقطاعات النظافة.