شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تقرر تقسيم إيبراشية المنيا وأبو قرقاص وتعين مطرانًا جديدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك قرارًا يقضي بتقسيم ايبراشية المنيا وأبو قرقاص إلى اثنين الأولى باسم المنيا وتمتد حتى قرية منسافيس والثانية بمركز أبو قرقاص على أن يتولى خدمتها الأب بشارة جودة المطران الجديد

والأب بشارة جودة ولد فى قرية النجيلة بمحافظة سوهاج فى يوم 28 أغسطس 1971

التحق بالمدرسة الابتدائية في قريته 1977؛ والتحق بالإكليريكية الصغرى للقلب الأقدس للآباء الفرنسيسكان بأسيوط ثم درس المرحلة الإعدادية والثانوية هناك، ثم التكوين الروحي والرهباني بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالعمرانية – بالجيزة عام 1990، ثم ارتدى الثوب الرهبانى فى 5 سبتمبر 1995، وقدّم نذوره الأولى في 1 سبتمبر 1996.

سافر إلى لبنان عام 1996 لتكملة الدراسات الفلسفية واللاهوتية بالكلية البولسية وقد حصل على ليسانس الدراسات اللاهوتية، وأبرز النذور الاحتفالية في 23 مارس 2001 بكنيسة القديس أنطونيوس البادوي بالظاهر- القاهرة.

سيم كاهناً على مذبح الرب في 8 يونيو 2001 بقريته (النجيلة- سوهاج) على يد الأبنا مرقس حكيم مطران ايبارشية سوهاج.

Advertisements

مسيرة الخدمة الكهنوتية

• خدمة رعوية بكوم أمبو (أسوان) 2001 – 2010

• مسيرة رعوية بأسيوط (2010 – 2020)

- نُقِلَ الأب بشارة إلى مدينة أسيوط ليكون مرشداً روحياً لأبناء كنيسة جروحات القديس فرنسيس (الشهيرة بالقديسة تريزا) ورئيساً للدير.

- تم تعيينه رئيسا لكل المنطقة بمحافظتي المنيا (مغاغة) وأسيوط (منفلوط واسيوط المدينة ورعية ومزار السيدة العذراء بدير درنكة.

- ورشحه نيافة الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط مستشاراً ضمن المجلس الاستشاري للايبارشية.