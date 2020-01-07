شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تفحص 27 ألفا و500 طن بطاطس أوربية مستوردة للتأكد من سلامتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استقبال شحنات تقاوى البطاطس المستوردة من الاتحاد الأوروبى، حيث أكد آخر تقرير وصول 128 ألف و720 طن تقاوى، وسط رقابة وفحص وأخذ عينات من الشحنات المستوردة للتأكد من مطابقة الشحنة المستوردة، استعداد لزراعات الموسم الجديد، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية، جارى استقبال الشحنات حتى الأسبوع المقبل .

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن إجمالى عدد شحنات تقاوى البطاطس المستوردة التى وصلت الموانئ المصرية من الاتحاد الأوروبى بلغت 128 ألف و720 طن، وجارى الفحص واستقبال الشحنات، كما تقرر مد استقبال الشحنات إلى 15 يناير الجارى.

Advertisements

وأضاف" العطار"، أنه تم فحص 127 ألفا و500طن من إجمالى التقاوى الأوروبية المستوردة، متابعا أنه جار استقبال شحنات تقاوى البطاطس المستوردة، حيث تقوم اللجان المخصصة من قبل الحجر الزراعى بأخذ عينات وفحص الشحنة، وسط إجراءات رقابية مشددة متبعة، للتأكد من مطابقة الشحنة المستوردة، استعداد لزراعات الموسم الجديد، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية.

ولفت رئيس الحجر الزراعى، أن جميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى أواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى أكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.