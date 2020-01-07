شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حركة السيارات بكورنيش النيل "شبرا – التحرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق كورنيش النيل، سيولة مرورية للقادم من روض الفرج وحتى كوبرى قصر النيل فى الاتجاهين، وسط تواجد مكثف لرجال المرور لرفع أى كثافات بالطريق، وظهرت كثافات متحركة فى حركة السير بميدان التحرير، ومنطقة وسط القاهرة، وحركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما شهد كورنيش النيل فى اتجاه السيدة زينب والمعادى كثافات متحركة.

كما شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الثلاثاء، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية وإزالة أى معوقات مرورية .

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

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وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

من ناحية أخرى، فرضت إدارات المرور، منطقة آمنة بمحيط كل كنيسة كحرم آمن لها يمنع تواجد أو مرور أية سيارات أو دراجات بخارية بها، مع قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها كإجراء احترازى دورى، لتحقيق أعلى درجات التأمين لدور العبادة المسيحية، بالتزامن مع أعياد الميلاد التى كانت تقام فى عدد منها حتى ساعة متأخرة من الليل.

كما تقوم إدارات المرور بعمليات رفع للسيارات المتروكة بمحيط الكنائس ومنع الانتظار الخاطئ بالشوارع القريبة منها، كما كثفت الادارة العامة للمرور، من انتشار الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وشن الحملات المرورية مثل حملات الرادار وحملات الكشف عن متعاطى المواد المخدرة، استعدادا لاعياد الميلاد وتأمين رحلات المواطنين.