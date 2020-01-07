شكرا لقرائتكم خبر عن "المرشدين السياحيين": الخميس آخر موعد لتلقى طلبات دخول امتحانات "إضافة لغة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب ناصر الشامى، أمين عام النقابة العامة للمرشدين السياحيين، كل أعضاء النقابة الراغبين فى إضافة اللغات المختلفة، بسرعة التواصل مع النقابة للتسجيل فى الكشوف التى سيتم إرسالها لوزارة السياحة، لعقد امتحانات إضافة اللغة فى أقرب وقت، مشيرا إلى أن ذلك فى إطار التعاون المُشترك بين النقابة العامة للمرشدين السياحيين ووزارة السياحة، لدعم مرشديها.

وأوضح الشامى، فى بيان، أصدرته النقابة العامة للمرشدين السياحيين، اليوم، الثلاثاء، أن النقابة مستمرة فى تلقى طلبات الأعضاء، بموعد أقصاه الخميس المقبل، 9 يناير 2020، فى مواعيد العمل الرسمية للنقابة.

وأشار إلى أنه للتواصل مع النقابة العامة، من قبل الأعضاء، يمكن من خلال أرقام تليفون: 01144300335- 01144329333- 01002582344.

ويتقن المرشدين السياحيين المصريين ما يقارب الـ40 لغة من إجمالى 7 آلاف و400 لغة حول العالم، ويسجلون بهذا العدد أكبر عدد من اللغات التى توفرها دولة للسائحين.

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وكان حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، قد أكد أن سوق الإرشاد السياحى مكتظ باللغات "الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالى، الأسبانى"، وطالب كافة طلاب كليات الإرشاد السياحى بالتوجه إلى دراسة اللغات النادرة، ليمكنوا من الحصول على فرصة عمل حقيقية، ولدعم النقابة فى إيجاد حل لندرة المرشدين السياحيين المصريين فى بعض اللغات النادرة، مثل: "الدنماركى، النرويجى، السويدى، الفنلندى"، أسيا" أندونيسيى، الماليزى، البورتغالى"، أوروبا الشرقية "الصيربى، الرومانية، المجرية، البولندية، الاتشيكية، السولفانية، التايلندى، والصينى حال زيادة نسبة السياحة الصينية، مؤكدا أن تلك الأسواق واعدة وتعمل بشكل جيد.

وتجرى وزارة السياحة، بشكل دورى، اختبارات للمرشدين السياحيين، الراغبين فى إضافة لغات، لاستخراج تصاريح الترجمة الخاصة بها، والعمل مع الوفود الأجنبية الناطقين بتلك اللغات، بالتعاون مع نقابة المرشدين السياحيين، ونقاباتها الفرعية بالمحافظات.