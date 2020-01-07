شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامى يدين التصعيد التركى والتدخل فى الشأن الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامى بالإجماع التصعيد التركى فى تدخله بالشأن الليبى، كما أدان بشدة إقرار البرلمان التركى للتدخل العسكرى فى ليبيا، مطالبا المجتمع الدولى بلجم هذا التصعيد التركى وتدخله السافر فى الشأن الليبى، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة فى دورته الرابعة والأربعين بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الرئيسية للاجتماع بالقرار وتبنى المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامى له بالإجماع، نظرًا لتداعيات هذا التدخل التركى السافر على القضية الليبية وعلى أمن واستقرار المنطقة وعلى الأمن والسلام العالمى.

من جانبه أكد الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامى أكثر من مرة على أهمية هذا القرار وتركيز مجلس الرابطة عليه باعتباره من أهم المستجدات المعروضة على جدول أعمال المجلس.

يذكر أن هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، كانت قد أدانت التصعيدات تجاه ليبيا، معلنين دعمهم للموقف المصرى للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة بأكلمها،حيث أكدت الهيئة أن أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة.

وقالت الهيئة انه يجب على العالم أجمع وفي مقدمته الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي منع هذا التدخل قبل حدوثه؛ ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة، و رفض منطق الوصاية الذي تدعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، والتأكيد على أن حل مشكلات المنطقة لا يمكن أن يكون إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء.

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