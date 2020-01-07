البابا تواضروس يستقبل وفد الروم الأرثوذكس لتهنئته بالعيد بالكاتدرائية

من جانبه أطلق قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد 2020 وتم بثها بالفيديو وترجمتها لـ12 لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية وغيرها

وقال البابا في رسالته التي قسمها إلى ثلاث عطيات إن الإنسانية تتحقق عندما يعيش الإنسان الحب فقد كان المجوس الذين قدموا الهدايا للمسيح يعبرون عن هذا الحب

أما العطية الثانية فهي عمل الخير فالمجوس قدموا من المشرق وبإصرار كبير أرشدهم الله لمكان المسيح بينما اعتبر البابا العطية الثالثة هي تذوق الجمال وقد كان أجمل ما فيه هو ترنم الملائكة بميلاد المسيح