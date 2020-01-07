بطريرك الروم الكاثوليك يزور كنيسة إبراهيم الخليل فى دمشق ويترأس القداس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار البطريرك يوسف العبسى، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك رعية إبراهيم الخليل، بمنطقة كشكول وهى من أكبر رعايا الروم الملكيين بدمشق، شارك غبطة البطريرك فى زيارته المطران نقولا أنتيبا الجزيل الوقار، ضمن سلسلة الزيارات الميلادية، وتخلل الاحتفال بالرعية القداس الإلهى الاحتفالى فى عيد الغطاس الذى ترأسه البطريرك وشاركه لفيف من الكهنة و العديد من الراهبات والشعب الذى جاء للاحتفال.

عيد الغطاس هو عيد تعميد المسيح فى نهر الأردن، وهو من الأعياد السيدية الكبرى فى الكنيسة، وترتبط به عدة طقوس ومسميات، من بينها "برامون"، و"لقان"، وكلها أسماء لطقوس وصلوات ترتبط بهذا العيد.

صلاة اللقان" إحدى الصلوات المرتبطة بعيد الغطاس المجيد أيضًا، ويقول القمص صليب متى ساويرس، كاهن كنيسة العذراء وعضو المجلس الملّى العام، إن كلمة "اللقان" اسم يونانى للإناء الذى يوضع فيه الماء للاغتسال، وتعنى وعاء، وتوجد نماذج له فى كنائس مصر القديمة على شكل وعاء من الحجر أو الرخام، مثبت فى أرضية الكنيسة، بينما توضع المياه فى الوقت الحالى فى وعاء عادى، ويصلى عليها الكاهن

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