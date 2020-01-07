شكرا لقرائتكم خبر عن حلفت طلاق على الطعام واتصالحنا وكلت.. فهل على كفارة؟.. الإفتاء تجيب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حلفت يمين طلاق على الطعام ثم أكلت بعد أن صالحتني زوجتي، فهل علي كفارة؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام ، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، خلال فيديو نشرته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وجاء نص السؤال من أحد المتابعين :" حلفت يمين طلاق على الأكل وأكلت لما زوجتى راضتني ، فهل على كفارة يمين وهل اليمين وقع أم لا ؟".

وقال الشيخ أحمد وسام : " طالما زال سبب الشقاق الذى حلفت بسببه يكون انتهى الموقف وليس عليك كفارة، بمعنى أنك حلفت فى ظرف معين بسبب معين فانتهت المشكلة ويسميها الفقهاء يمين الفور أو يمين مشكلته ينتهى بانتهاء المشكلة، وانت المشكلة انتهت بأنها صالحتك فلا يقع الطلاق ولا يكون عليك كفارة".

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وكانت دار الإفتاء المصرية قد أجرت بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت خلاله على سؤال نصه هل الحلف بكلمة عليا الطلاق وقوع للطلاق أم هو يمين؟"، حيث قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، القول عليا الطلاق هو حلفان كأنه يقول أقسم بالله وبالتالى تكون كفارته كفارة يمين"، مضيفا :" هذا إن كان اللفظ عليا الطلاق فقط، ولكن البعض يقول عليا الطلاق مراتى طالق فهنا يكون يمينين وليس يمين واحد فقط وهذا يحتاج إلى تحقيق".

كما أجابت الدار على سؤال نصه : "هل الطلاق فى أثناء فترة الحيض يقع أم لا؟"، قائلة :"الطلاق أثناء الحيض يقع ولكن ليس معنى ذلك أن الطلاق فى الحيض مباح ولكنه حرام، وليس هناك علاقة بين الحرمة والصحة، لأن الحرمة متعلقة بمخالفتك أمر الله والصحة متعلقة بكونه مستوف أركانه وشروطه، والطلاق فى فترة الحيض محرم ويسمى فى الفقه الطلاق البدعى، وإذا حدث يكون صاحبه ارتكب حرام ولكن يقع الطلاق".