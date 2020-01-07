شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 75% متوسط نسبة إنجاز 5800 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن: جارٍ تنفيذ 5800 وحدة (291عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى بالحيين (الفردوس – النور) بمدينة السادات، ونسبة الإنجاز 75%.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة السادات، رافقه خلالها المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو جهاز المدينة، حيث تفقد المهندس كمال بهجات مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقتي الفردوس والنور، وأثنى علي أعمال التشطيبات الخارجية بالمشروع، كما تفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمركز الشباب المطور بالمحور المركزي2، سواء بالملاعب، أو الأعمال النهائية بالمبنى الإدارى متعدد الأغراض والمتضمنة صالات للألعاب وقاعة الاحتفالات، وذلك لقرب افتتاح البطولة الرياضية للمدن الجديدة 2020.

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وقال المهندس أمين غنيم: شملت جولة مساعد نائب رئيس الهيئة تفقد المراحل النهائية في أعمال رفع كفاءة وصيانة شبكات المياه والصرف والكهرباء بشارع أبوبكر الصديق بطول 7 كم، حيث وصلت نسبة الإنجاز لحوالي 95%، مشيراً إلى أنه تم التأكيد خلال الجولة علي ضرورة سرعة وضع العلامات الإرشادية للطريق ودهان البلدورات والمطبات.

وفي سياق متصل، قال المهندس أمين غنيم: تم الانتهاء من تغطية الملعب الكبير بالنادى المطور بالمدينة بالنجيل الطبيعى، لتجهيزه لاستضافة فعاليات الدورة الرياضية للمدن الجديدة خلال الفترة من 27 يناير إلى 8 فبراير 2020، وجارٍ الانتهاء من الملعب الخماسى، بالإضافة إلى ملعب كرة اليد والسلة والتنس الأرضى، وجارٍ الانتهاء من تشطيب المدرجات والصالات متعددة الأغراض وتجليدها بالأخشاب وحمام السباحة الأوليمبى، وغرف الملابس والحكام وقاعة المؤتمرات، وقاعة كبار الزوار والحمامات والجراج متعدد الطوابق، بالتزامن مع إنهاء أعمال الطرق بالمحاور المؤدية للنادى، تسهيلا للمشاركين بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام للنادى.