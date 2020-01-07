شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 5.2 مليون جنيه لـ 10 آلاف عامل منحة للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، الانتهاء من صرف 5 ملايين و258 ألفا و500 جنيه لنحو 10 آلاف و 517 عامل غير منتظم، المنح المستحقة لهذه الفئة بمناسبة المولد النبوى الشريف، من خلال إدارة العمالة بمديرية القوى العاملة فى القاهرة.

وقال الوزير إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وتحقيقا لمد مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة من الوزارة لهذه الفئة.

وأشار خالد المصرى، وكيل أول الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، إلى أن صرف المنحة تم بواقع 500 جنيه لكل عامل، من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذى يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

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يأتى ذلك فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فوراً.

وأعلن محمد طلعت عبد النبى، مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف، الانتهاء من صرف من المولد النبوي الشريف لنحو 782 عاملا غير منتظم ، بإجمالي 391 ألف جنيه، بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.