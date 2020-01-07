شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق طريق السويس الصحراوى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، تحويلات مرورية بعد غلق طريق السويس الصحراوى لمدة 10 أيام بسبب أعمال تطوير، حيث سيتوجه القادم من كوبرى الجيش ومحور الثورة اتجاه طريق القاهرة – السويس الصحرواى ويرغب فى الوصول لمناطق المعادى استخدام مطلع الطريق الدائرى اتجاه المعادى "دون اية تعديلات مرورية".

وسيتجه القادم من كوبرى الجيش ومحور الثورة اتجاه طريق القاهرة – السويس الصحراوى ويرغب فى الاستكمال اتجاه السويس الدخول للطريق الداعم ما قبل أسفل الطريق الدائرى واستكمال السير مرروا من أسفل كوبرى الطريق الدائرى ثم يمينا الصعود للطريق الدائرى اتجاه السلام والسير بالطريق الدائرى لمسافة حوالى 1 كم ثم الدخول يمنيا للطريق المستحدث الموازى لطريق السويس واستكمال السير بالطريق المستحدث وصولا لطريق السويس الحالى "ما قبل كوبرى الرحاب 1" ثم استكمال السير بطريق السويس الحالى اتجاه السويس" مرورا من امام إمداد الشرطة".

كما سيتم خلال الأعمال، غلق منزل الطريق الدائرى للقادم من أكاديمية الشرطة اتجاه طريق السويس مع إرشاد المركبات لاستكمال السير بالطريق الدائرى اتجاه السلام والسير بالطريق الدائرى لمسافة حوالى 1كم ثم الدخول يمينا للطريق المستحدث الموازى لطريق السويس ثم استكمال السير بالطريق المستحدث وصولا لطريق السويس الحالى "قبل كوبرى الرحاب 1" ثم استكمال السير بطريق السويس الحالى اتجاه السويس " مرورا من أمام إمداد الشرطة ".