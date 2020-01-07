لمواجهة التطرف.. "طريق الاستنارة" أول برنامج تثقيقي للأوقاف في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق برنامج "على طريق الاستنارة.. لقاء العلماء بالشباب"، ليكون لقاءً شبه دوري يلتقي فيه نخبة من خيرة العلماء والمثقفين، وهو أول برنامجا تثقيفيا للوزارة في 2020.

وقال وزير الأوقاف، في بيان اليوم، إن اللقاءات ستكون مع الشباب لمدة يوم أو يومين بالأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة أو الواعظات أو بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، أو إحدى المديريات الإقليمية للحوار والنقاش وإتاحة الفرصة أمام الشباب للتعبير عن رؤاهم، والإجابة على تساؤلاتهم في قضايا الشأن الديني والشأن العام من خلال مشاركة نخبة من العلماء والمثقفين والمعنيين بقضايا الشأن العام.

Advertisements

وأشار إلى أن اللقاءات تهدف إلى تحصين الشباب من الاختطاف الفكري من جهة، ونقلا للخبرات وتحقيقا لتواصل الأجيال من جهة أخرى، لافتا إلى أن الفرصة ستكون متاحة للمشاركة أمام شباب الأئمة وشباب الجامعات ومختلف شرائح الشباب.

ونوه إلى أنه ستتم إتاحة الفرصة كذلك أمام الواعظات وطالبات الجامعة ومختلف شرائح الفتيات الشابات، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

وشدد وزير الأوقاف، على أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الوزارة بتثقيف الشباب وتحصينهم بالفكر الوسطي الرشيد.