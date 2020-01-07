وزيرة الثقافة: 7 محاور جديدة تحقق استراتيجية "مصر 2030"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة وضعت خطة تشمل 7 محاور تتوافق مع "إستراتيجية مصر 2030"، وهي تطوير المؤسسات الثقافية، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، وتحقيق العدالة الثقافية، وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وتحقيق االريادة الثقافية، ودعم الصناعات الثقافية، وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

وأوضحت عبدالدايم في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على تحقيق عدالة توزيع الخدمات الثقافية على كافة المحافظات والوصول للمواطن البسيط وذلك من خلال عدة محاور أبرزها المشروعات الثقافية التي تقدم في المناطق الحدودية والنائية وتتضمن ندوات وصالونات ثقافية وجلسات شعر وأدب، وأنشطة فنية، وقوافل ثقافية، وورش حكي للأطفال، وعروض سينمائية، وورش ومعارض فنون تشكيلية وورش تدريب على الحرف اليدوية.

Advertisements

وأضافت: تم أيضاً تنفيذ مشروع عاصمة الثقافة المصرية والتي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وتنمية القدرات الإبداعية لأبناء المحافظات واكتشاف الموهوبين من خلال المحافظات المستضيفة لفاعليات مؤتمر أدباء مصر والذي يتم تنظيمه في محافظة مختلفة كل عام، حيث تم إطلاق مطروح عاصمة الثقافة المصرية عام 2019 وتم تنفيذ 163 فعالية على مدار العام، بالإضافة إلى الأسابيع الثقافية بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وأيضا فعاليات ذوي القدرات الخاصة، مشيرة إلى أنه تم إعلان بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2020.

وأوضحت "عبدالدايم" أن مبادرة "صنايعية مصر" تأتي ضمن المبادرة التي أطلقتها الدولة للتدريب المهني والحرفي وتتضمن حماية التراث وإعادة إحيائه، مشيرة إلى أن صندوق التنمية الثقافية يقوم بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة بتنفيذ المبادرة بمركز الفسطاط للحرف التقليدية، مشيرة إلى أنه يتم تدريب 116 شخصا ممن اجتازوا الإختبارات وأن المبادرة تستهدف جميع المحافظات على مرحلتين ، الأولى تم تنفيذها حتى الآن في محافظات المنوفية، ومطروح، وأسوان.

وأضافت أن الوزارة تعمل على إنشاء معارض دائمة لبيع الحرف اليدوية والتراثية على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تسعير 2194 منتجا.