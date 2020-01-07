الأرصاد: أمطار في القاهرة غدا الأربعاء.. وهذا موعد تحسن الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
كشف محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.
وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من أمس الاثنين، وحتى يوم الجمعة المقبل.
وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمصراوي، أن موجة عدم استقرار الأحوال الجوية تنتهي السبت المقبل، تشهد هدوءا في الرياح وقلة فرص سقوط الأمطار.
وأوضح شاهين، أنه فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة تتعاظم على القاهرة وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد، بدءا من مساء الأربعاء، مع وجود نشاط للرياح محمله بالرمال والأتربة،على الطرق المكشوفة والصحراوية.
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