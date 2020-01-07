وزيرة الثقافة: الإعلان عن فعاليات العام الثقافي المصري الروسي فبراير المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إنه من المقرر الإعلان عن بداية فعاليات عام مصر- روسيا 2020، فبراير القادم، بحضور وزير الثقافة الروسي، مشيرة إلى أن روسيا لها تأثير كبير في الثقافة المصرية.

وأضافت وزيرة الثقافة في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن هناك أجندة ثقافية وفنية متبادلة بين الجانبين المصري والروسي تضم مؤتمرات ثقافية، ندوات، عروض سينمائية ومسرحية، وإقامة معارض للفنون التشكيلية والحرف اليدوية، بالإضافة إلى تبادل الفرق الفنية وعروض السيرك وترجمة عدد كبير من الكتب في مختلف المجالات وعلى رأسها الأدب الروسي.

وقالت وزيرة الثقافة: تم إعداد أجندة ثقافية وفنية احتفالًا بتنصيب القاهرة "عاصمة الثقافة الإسلامية 2020"، مشيرة إلى أنه سيتم بداية الترويج لهذا الحدث الكبير ضمن فعاليات الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر عقده يوم 22 يناير الجاري، من خلال طبع إصدارات خاصة بالقاهرة "عاصمة الثقافة الإسلامية"، كما تستضيف مصر مؤتمر وزراء الثقافة الإسلامية في ديسمبر القادم، موضحة أن هذا المؤتمر سيكون فرصة جيدة لتبادل الأنشطة الثقافية والزيارات لبحث مختلف المجالات الثقافية بين الدول الإسلامية.

وعن ملف "التحول الرقمي" ضمن توجه الدولة لتحديث أجهزتها، قالت إنه تم بالتعاون مع وزارة الاتصالات إعداد ما يقرب من خمسة آلاف كتاب باللغة العربية ومترجمات لعدة لغات و100 مخطوط تاريخي وأفلام تسجيلية وسينمائية ومسرحيات برامج فنية وثقافية وخرائط نادرة وميكروفيلم وفهارس لمكتبات القاهرة الكبرى ومصر العامة ودار الأوبرا ومشروعات تجميل الميادين.​