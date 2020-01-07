بقيمة 6 ملايين جنيه.. ضبط 85 ألف قرص تامول بحوزة مدير شركة بترول بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، أحد العناصر الإجرامية، وبحوزته 85 ألف قرص مخدر لعقار التامول.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تابعت نشاط أحد الأشخاص (مدير شركة لتجارة المواد البترولية – مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح) في مجال الإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بطريق (الإسكندرية / القاهرة) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (85000 قرص لعقار "التامول" المخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.
وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي (6,000,000 - ستة ملايين جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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