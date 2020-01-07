وزير العدل يكلف بمعاينة محاكم الجمهورية لحصر احتياجاتها وتلبيتها فورًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

كلف المستشار عمر مروان وزير العدل، مساعده لشئون أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري بسرعة التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وتجهيزها جميعاً بالشكل اللائق، بما ييسر العمل على القضاة والمتقاضين والعاملين بالمحاكم.

كما وجه المستشار عمر مروان، بمراجعة احتياجات المحاكم واستراحات القضاة من أثاث ومفروشات ومستلزمات، وتوفيرها بكل ما هو متاح بالمخازن، إلى جانب إرسال تكليفات فورية بتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية وإرسال أوامر الدفع إلى المحاكم.

ومن ناحية أخرى كلف وزير العدل مساعده لشئون المتابعة والانجاز، بتشكيل لجان حصر ومعاينة لمتابعة تنفيذ التعليمات، وعلى الفور بدأت هذه اللجان في تنفيذ مهامها الأسبوع الماضي على أرض الواقع إذ تمكنت من معاينة محاكم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنها كمرحلة أولى إذ تم زيارة ثماني محاكم ابتدائية: هي محاكم شمال القاهرة وجنوب القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة وحلوان وشبرا الخيمة وبنها شامله جميع المحاكم الجزئية التابعة لها، والتأكد من توزيع جميع الأثاث والمفروشات والمستلزمات التي تم صرفها، وحصر ما تبقى من احتياجات وأعمال صيانة ضرورية.

هذا وقد تم إعداد تقارير تفصيلية باحتياجات تلك المحاكم وما تم تلبيته منها والباقي، ورفعها لوزير العدل الذي أمر بتلبية كافة هذه المتطلبات وسد كافة الاحتياجات في أسرع وقت، وسوف تتوالى المعاينات والمتابعة لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.