ضبط تاجر عملة بحوزته 2 مليون ونصف جنيه في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمينة بالجيزة، القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام أحد الأشخاص (صاحب محل مصوغات ذهبية - كائن بمنطقة شارع المحطة بالجيزة، ومقيم بذات العنوان – سبق اتهامه في 4 قضايا)، بمزاولة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المتهم المذكور وضبطه حال مزاولة نشاطه غير المشروع بداخل المحل الخاص به، وبحوزته (2,480.000 مليون جنيه مصري، وعملات أجنبية أخرى، وماكينة لعد النقود)، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.