كشف ملابسات واقعة اختطاف سائق ومساومة أهليته بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف ملابسات واقعة اختطاف سائق، ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، وضبط مرتكبي الواقعة.

كان قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، تبلغ من أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي) بغياب نجله (سائق)، عقب خروجه من مسكنهما مستقلاً سيارته "ربع نقل"، وتلقيه اتصال هاتفي من رقم "حدده" طلب خلاله المتصل مبلغ (10 آلاف جنيه) نظير إطلاق سراح ابنه والسيارة، واتفق معه على التقابل بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بذات المنطقة المتفق عليها، أسفرت إحداها عن ضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان – "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حال استقلالهما السيارة رفقة المتغيب بزعم الاستعلام منه عن أحد الأماكن، وعقب ذلك قاما بالتعدي عليه بالضرب وإصطحباه كرهاً عنه وأجبراه على توقيع (3) إيصالات أمانة وعقد بيع السيارة، واحتجازه داخل الشقة سكن المتهم الأول، ومساومة والده على دفع مبلغ الفدية نظير إطلاق سراحه وإعادة السيارة.

وتم بإرشادهما تحرير المختطف كما أرشدا عن الإيصالات والسيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.