بـ 46 كيلو جرام.. ضبط عصابة لتصنيع وتدوير الحشيش بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابي بالمنوفية، لقيامهم بإعادة تصنيع وخلط مخدر الحشيش، وبحوزتهم أكثر من 46 كيلو جرام من المواد المخدرة، ومستلزمات الإنتاج والتصنيع.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، أفادت بقيام أربعة أشخاص (مندوب مبيعات- 3 عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بمخدر الحشيش، ورصد محاولتهم إعادة تدوير وتصنيع ذلك المخدر لإنتاج كميات كبيرة منه متخذين من دائرة مركز شرطة السادات مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنوفية، تم استهدافهم، وضبطهم بمحل إقامتهم.

أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 138طربة من مخدر الحشيش وزنت 15,600كيلو جرام، و16,200 كيلو جرام من بودرة مخدر الحشيش، و2كيلو جرام من مخدر الحشيش المبشور، و1,700 كيلو جرام من قطع الحشيش المخدر، و1,700 كيلو جرام من عجينة مخدر الحشيش، و9,300 كيلو جرام من بودرة مخدر نبات البانجو، و1110 أقراص مؤثرة، ومكبس هيدروليكى بمشتملاته، و30 أكلاشيه وإسطمبات تستخدم في ختم مخدر الحشيش المصنع، و44 زجاجة من مستلزمات التصنيع، وكمية من نبات المرمرية، وأجهزة كهربائية (ماكينة تغليف، مفرمة كهربائية، فرن كهربائي)، وكمية من أكياس التغليف، و 2ميزان، و4 سيارات، و3 أواني معدنية للعجن، منخل، ومبلغ مالي، و10 هواتف محمولة.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، واستخدامهم للسيارات والهواتف المحمولة في النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.