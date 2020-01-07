"تصاريح العمل والجوازات" تواصل تفعيل إجراءات التيسير على المواطنين -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل إدارتي "تصاريح العمل، الجوازات والهجرة والجنسية"، تفعيل إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارتين بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات.

وقامت أقسام الإدارة العامة لتصاريح العمل المختلفة باستقبال عدداً من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج التصاريح الخاصة بهم.

وفى ذات السياق استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عدد من المواطنين بكافة فروعها الجغرافية، وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات استخراج جوازات السفر في سهولة ويسر، خاصةً لكبار السن وذوي الإعاقة.

تؤكد وزارة الداخلية على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.