"سجن القناطر" يستقبل رجال الدين المسيحي لمشاركة النزلاء الاحتفال بعيد الميلاد- (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ستقبل سجن القناطر نساء، عدداً من رجال الدين المسيحي، لإقامة الصلوات، وتقديم بعض الهدايا للنزيلات المسيحيات، ومشاركتهن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2020.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، واستمراراً للتعاون البناء بين الوزارة ومختلف أجهزة الدولة، للمساهمة في تفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي.
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