أخبار مصر | تعرف على طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية في نظام فارس وموعد صرفها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية في نظام فارس وموعد صرفها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصرف الإثنين المقبل الموافق 27 من يناير الجاري، العلاوة السنوية، بعدما أدرجها نظام فارس التابع للموارد البشرية بوزارة التعليم في مسيرات الرواتب لمنسوبي التعليم.

نظام فارس

ويتيح نظام فارس الاستعلام الذاتي على مسيرات الراتب، كما أدرج العلاوة السنوية في كشف التعريف بالراتب.

نظام فارس وكشف الراتب

وتضاف العلاوة السنوية من خلال إدارات التعليم، في كشف الراتب بالنسبة للمعلمين والمعلمات، في نظام فارس.

نظام فارس والاستعلام

ويمكن الاستعلام عن العلاوة السنوية عن طريق حساب المعلم أو المعلمة في نظام فارس، ويتم اختيار ‏الخدمة الذاتية ثم الرواتب ثم كشف الراتب والتعريف بالراتب.

نظام فارس وتصنيف الملعلمين

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وقالت وزارة الخدمة المدنية، أنه تم تصنيف المعلمين والمعلمات إلى 4 رتب، وهي: مساعد معلم/ معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.

الرواتب

وتتباين رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات، تبعًا لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، و تتراوح العلاوة السنوية بين 300 إلى600 ريال لمعلمي المستوى الأول.

نظام فارس والدرجات

ويحصل معلموا المستوى الثاني على 340 إلى 640 ، 340 إلى 640 لمعلمي المستوى الثالث، و360: 580 لمعلمي المستوى الرابع، و380- 540 لمعلمي المستوى الخامس، و400 ريال لمعلمي المستوى السادس.

ويحرم الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية، وفقًا للمادة 26 من لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرضٍ) فما دون، وإذا لم يحصل على الرخصة المهنية، وكذلك الغياب بدون عذر مددًا تزيد على ١٥ يومًا خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة.

ماهو فارس؟

والجدير بالذكر أن "نظام فارس" عبارة عن مجموعة من الخدمات الذاتية التي يستطيع الموظف "المعلم- الإداري- المستخدم - العامل" الاستعلام من خلالها، وإجراء المعاملات، وأخذ الموافقات اللازمة من قِبل أصحاب الصلاحية آليًّا دون الرجوع للإدارة. وبإمكان كل موظف تتبُّع المعاملة حتى صدور القرار عن طريق الموقع.