أخبار مصر | حركة تغييرات جديدة بمحافظ الجيزة

وجاء ذلك في إطار حرص المحافظة على تطبيق نهج التدوير الوظيفي بالإدارات الميدانية، وضخ دماء جديدة للنهوض بمستوى الأداء بالوحدات المحلية.

وتضمنت حركة التغييرات، تكليف المهندسة نهى سمير أبو الفتوح، بالعمل مديرة للإدارة الهندسية بالمنطقة الاستثمارية، ونقل المهندسة نهال محمود عبد الحميد، من العمل مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة الاستثمارية للعمل مهندسة بالإدارة الهندسية بحي الهرم.

كما شملت حركة التغييرات، داليا صلاح عطا، ونهى خيري حداد، للعمل مهندسين بالإدارة الهندسية بالمنطقة الاستثمارية، وفاطمة عبد العزيز عبد السلام، مهندسة بالإدارة الهندسية بسوق الجملة، والمهندس محمد ربيع عبد المجيد، للعمل مهندسا بالإدارات الهندسية بالعجوزة.