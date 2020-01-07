أخبار مصر | برلماني يدعو العرب لمقاطعة السياحة التركية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يدعو العرب لمقاطعة السياحة التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا النائب حسن بسيوني، عضو مجلس النواب، الدول العربية لمقاطعة السياحة التركية.

وقال "بسيوني" إن الخطوات التصعيدية التركية، بقرارها إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، تعد تطورا خطيرا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والمصري بصفة خاصة.

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وأضاف "بسيوني"، أن التصعيد التركي، يتصادم مع الجهود الدولية والإقليمية الراهنة لتحقيق تسوية سياسية شاملة في ليبيا بإرادة شعبية ليبية، تضمن صون سيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية.

وتابع أن ذلك التصعيد التركي ليس له مبرر، سوى أحلام "الزعامة" لدى الرئيس التركي، وكذلك الإسراع في تنفيذ مخطط التقسيم بالشرق الأوسط.

وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته، تجاه تطور الأحداث، وما سوف ينتج عنه ذلك الغزو التركى لليبيا، خاصة بعد إعلان مجلس النواب الليبى، رفضه بالإجماع ذلك التدخل، وكذلك إحالته الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة فايز السراج الليبية وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى.

ونوه بضرورة مساندة البرلمان الليبي، في تنفيذ قراراته، ومنها إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة فايز السراج، لعدم دستوريتها بسبب عدم عرضها على البرلمان الليبي. وأورد أن تلك التهديدات للأمن القومي العربي والمصري، تتطلب منا توحيد الصف والالتفاف حول القيادة السياسية والحفاظ على استقرار البلاد وتأييد ودعم الجيش والشرطة في مواجهة الاٍرهاب الدولي عامة والتركي خاصة.