أخبار مصر | برلماني يدعو العرب لمقاطعة السياحة التركية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يدعو العرب لمقاطعة السياحة التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دعا النائب حسن بسيوني، عضو مجلس النواب، الدول العربية لمقاطعة السياحة التركية.
وقال "بسيوني" إن الخطوات التصعيدية التركية، بقرارها إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، تعد تطورا خطيرا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والمصري بصفة خاصة.
وأضاف "بسيوني"، أن التصعيد التركي، يتصادم مع الجهود الدولية والإقليمية الراهنة لتحقيق تسوية سياسية شاملة في ليبيا بإرادة شعبية ليبية، تضمن صون سيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية.
وتابع أن ذلك التصعيد التركي ليس له مبرر، سوى أحلام "الزعامة" لدى الرئيس التركي، وكذلك الإسراع في تنفيذ مخطط التقسيم بالشرق الأوسط.
وأورد أن تلك التهديدات للأمن القومي العربي والمصري، تتطلب منا توحيد الصف والالتفاف حول القيادة السياسية والحفاظ على استقرار البلاد وتأييد ودعم الجيش والشرطة في مواجهة الاٍرهاب الدولي عامة والتركي خاصة.
واختتم بدعوة الدول العربية لمقاطعة المنتجات التركية والسياحة إلى تركيا والمسلسلات والأفلام التركية، لافتا إلى أن المقاطعة من شأنها أن تحدث تأثيرا كبيرا على تركيا لاحترام سيادة الشعوب العربية.