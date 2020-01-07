أخبار مصر | مدير مركز التميز العلمي: الإنتاج الحربي بادر بتطبيق منظومة التحول الرقمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير مركز التميز العلمي: الإنتاج الحربي بادر بتطبيق منظومة التحول الرقمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتمد العالم لغة التكنولوجيا المعلوماتية وأنظمة الاتصالات الحديثة في كافة الخدمات التي تقدم للمواطن بدلاً من الاعتماد على الورقة والقلم لتقليل الوقت والمجهود والقضاء على البيوقراطية وتفعيل أقصى استفادة للمواطن، لذلك كان لزامًا على الدولة أن تواكب التطور الهائل بعد انطلاق الثورة الصناعية الرابعة ليكون التحول الرقمي شاملاً في كافة الوزارات والهيئات الحكومية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطن وبادرت وزارة الإنتاج الحربي ببدء التحول الرقمي للمجتمع من خلال مختصيها الفنيين ومراكزها المتخصصة كمركز التميز العلمي التابع لوارة الدولة للإنتاج الحربي.

وقال الدكتور "أحمد عبد النظير"، مدير مركز التميز العملي للإنتاج الحربي لـ "الخليج 365"، أن الوزارة بادرت في تطبيق منظومة التحول الرقمي بالتعاون مع عدد من الوزارات المصرية منها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال صناعة العدادات الذكية مسبوقة الدفع للكهرباء والغاز وحتى المياه، وكذلك وزارة التربية والتعليم من خلال صناعة التابلت الحديث والذي يستخدم في المنظومة التعليمية الحالية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في التعليم وأيضاً تتعاون الوزارة مع التموين في فيما يخص قواعد البيانات ومنظومة صرف التموين للمستحقين من المواطنين.

وأضاف "عبد النظير" أن المركز يلعب دورًا قياديًا في تنفيذ المشاريع البحثية لقطاع الإنتاج الحربي وتطويراته وساعد في إدخال أنظمة التصنيع المتكاملة لصالح الشركات الشقيقة، وكذلك يتعاون مع القوات المسلحة في عدد من المشاريع البحثية كما يقوم بالتوثيق الالكتروني للبحوث وتدريب العاملين المتخصصين ويعمل علي خلق كيان علمي للبحوث التطبيقية والتكنولوجية وتطوير خدمة الإنتاج الحربي في مصر.