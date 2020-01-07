أخبار مصر | إلزام "البوابة نيوز" بالاعتذار لوكيل البرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلزام "البوابة نيوز" بالاعتذار لوكيل البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، بإلزام بوابة البرلمان التابعة لـ"البوابة نيوز"، بالاعتذار إلى وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، عن شكوى تقدم بها، اتهم فيها البوابة بنشر أخبار غير صحيحة بشأنه.



وكان وكيل المجلس أرسل شكوى بسبب عدم صحة خبر نُشر على بوابة البرلمان التابعة لـ"البوابة نيوز"، اتهمته فيه بالاستيلاء على 3 آلاف فدان في بحيرة المنزلة، وخاطب وكيل المجلس لجنة الشكاوى بالأمر.

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وقالت اللجنة إن البوابة عجزت عن إثبات صحة الأمر، مما ألزمها تقديم اعتذار للنائب.

وتلقى المجلس أمس، 7 شكاوى ضد صحف وبرامج تلفزيونية ومواقع إلكترونية، سيتم التحقيق فيها في جلسة لجنة الشكاوى غدًا الأربعاء.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها تقارير لجان الرصد حول التغطية الإعلامية للأحداث على الساحة الليبية وفقًا للمعايير الصادرة عن المجلس في هذا الشأن.

